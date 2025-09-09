El fisicoculturista brasileño Valter de Vargas Aita, de 41 años, falleció tras ser atacado con un arma blanca en su vivienda de Chapecó, Santa Catarina, durante una discusión con su pareja. La Policía Civil calificó el hecho como un homicidio y ya detuvo a la mujer involucrada, que presenta antecedentes penales.

Según la División de Homicidios, el altercado comenzó en el apartamento donde ambos convivían y terminó con múltiples heridas de cuchillo en el cuello, abdomen, rostro y espalda de Vargas Aita. El deportista intentó salir del lugar en busca de ayuda, dejando un rastro de sangre en el edificio, pero fue encontrado sin vida cerca de las escaleras.

La pareja, de 43 años, fue hallada en el interior del inmueble con heridas también producidas por un arma blanca. Fue trasladada de urgencia a un hospital y permanece bajo custodia mientras se recupera. Las autoridades informaron que “la mujer ya tenía una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y otro asesinato” y que debía cumplir una condena de 15 años de prisión.

Vecinos del edificio en la calle Sete de Setembro alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y notar movimientos inusuales. Los peritos forenses difundieron imágenes del lugar donde se aprecian las marcas de sangre que dejó el culturista durante su intento por escapar.

Valter de Vargas Aita era una figura destacada en el mundo del fisicoculturismo brasileño e internacional. Subcampeón mundial de la Federación Mundial de Fitness en 2024 y seis veces campeón estatal, su trayectoria deportiva sumaba reconocimientos en competencias globales. Además, ejercía como entrenador personal y tenía una comunidad de 11.5 mil seguidores en redes sociales donde compartía rutinas y consejos.

La Policía Civil continúa con la investigación para esclarecer los detalles del ataque y se espera que la mujer sea imputada formalmente por el homicidio una vez que reciba el alta médica. Este caso se une a otros recientes fallecimientos que han impactado a la comunidad del fisicoculturismo, dejando un vacío importante en el ámbito deportivo y social.