Echaron a una famosa de Telefe y Vero Lozano publicó un durísimo mensaje

Se oficializó un importante cambio en la televisión argentina: Vicky Xipolitakis dejará su lugar en el programa Cortá por Lozano. Aunque inicialmente la mediática había desmentido las versiones de su salida, la conductora Vero Lozano confirmó la noticia en una entrevista con el ciclo Intrusos.

Sobre la desvinculación, Lozano manifestó: “Se cerró un ciclo con Vicky, estuvo un montón”. Además, la conductora reveló que el panel se renovará con la llegada de Marixa Balli y Evangelina Anderson, figura de MasterChef Celebrity, mientras que Xipolitakis tiene otros horizontes en el mismo canal: “Viene Marixa y Evangelina. Y Vickita se va con Ariel en su salsa y creo que también está comprometida a hacer algo con Marley en el Mundial”.

Por su parte, Xipolitakis conversó con el equipo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, asegurando que su relación con la emisora continúa firme: “Estoy hablando con Telefe, que es una segunda casa para mí. Hay varias propuestas”.

En cuanto a su despedida del magazine de las tardes, detalló: “El viernes 30 me despido. De todos aprendí. Vero es una genia en todo sentido, como ser humano y como profesional. El gran equipo que tiene… Entran dos bombas espectaculares”.

Esta transición ocurre mientras se desarrolla un nuevo capítulo legal para la mediática, luego de que se rechazara el sobreseimiento de Javier Naselli y se elevara a juicio la causa por presunta violencia de género; en su descargo, él se refirió a ella como "la reina de la manipulación". Finalmente, Vicky cerró su etapa con un sentido mensaje en redes sociales: "Siempre en mi corazón. Gracias Vero Lozano y a todo el equipazo de Cortá por Lozano y Telefe".