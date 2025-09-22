Economía > Apoyo financiero
EE.UU. anunció el respaldo económico a Argentina: “Será grande y contundente”
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Más Leídas
Más Leídas
Durante una intensa jornada en Sarmiento, el gobernador Marcelo Orrego habló del impacto político de tener representantes propios en el Congreso Nacional. Además, se refirió a su reciente reunión con el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y anunció avances en infraestructura educativa y social en la provincia.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó una serie de mensajes en la red social “X” en los que reafirmó el compromiso de Washington con el gobierno argentino. Habló de swaps, compras de divisas y deuda pública como alternativas posibles, y destacó la disciplina fiscal impulsada por Javier Milei.