El expresidente Alberto Fernández anunció con profundo pesar el fallecimiento de su perro, Dylan, un ejemplar de raza Collie que se convirtió en un compañero inseparable y una figura conocida durante su mandato. El can, que llevaba el nombre del cantautor Bob Dylan, murió a los 9 años tras atravesar un período de complicaciones de salud.

La triste noticia fue confirmada por el propio Fernández en sus redes sociales, donde compartió una emotiva publicación de despedida que conmovió a sus seguidores. Dylan había ganado notoriedad pública desde antes de las elecciones de 2019, llegando a interactuar virtualmente con otras mascotas presidenciales y acumulando una gran cantidad de seguidores en su propia cuenta de Instagram.

En su despedida, el exmandatario reflejó la profunda conexión que existía entre ambos, destacando la lealtad y el afecto incondicional que recibió de su mascota, quien también le dio compañía durante los años en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. En los últimos meses, el estado de salud de Dylan se había desmejorado. En septiembre, Fernández había presentado a Lennon, otro cachorro Collie, para hacerle compañía a Dylan, quien ya se encontraba en una etapa de declive.

"Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio", escribió Alberto.

"En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!", sumó.

Horas más tarde, tras recibir una oleada de mensajes de apoyo, el expresidente volvió a manifestarse en la red social X (antes Twitter) para agradecer y reiterar su adiós: "Gracias a todos por recordarlo. Hasta siempre amado Dylan nos volveremos a ver ❤️"