La buena onda en la cocina de MasterChef Celebrity no siempre traspasa la pantalla, y así lo dejó en claro Wanda Nara, quien decidió pasarle factura a los participantes de la competencia por dejarla fuera de sus reuniones privadas. El reclamo se dio en un contexto de rumores de internas que la conductora capitalizó para generar contenido en vivo.

Todo se destapó tras la renuncia de Valentina Cervantes, luego de que se hicieran públicos supuestos mensajes de Nara a Enzo Fernández, el marido de la futbolista. Si bien las protagonistas desmintieron cruces, las malas lenguas afirmaron que en las grabaciones hubo dardos y un ambiente incómodo. Fue en este marco que, según contó la periodista Yanina Latorre, los concursantes organizaron varias reuniones fuera del programa, incluida una despedida para Valentina, a la que Wanda no fue convocada.

Lejos de dejar el tema en el ámbito del rumor, la empresaria decidió encarar la situación durante la emisión del miércoles. El momento preciso se dio cuando los participantes que se encontraban con delantal negro debían defender su lugar. Andy Chango, en medio de la presentación, mencionó estar cansado porque habían salido.

Wanda Nara no dudó en tomar la palabra y, dirigiéndose a los cocineros y al jurado, lanzó el dardo: "Ah, salieron... nosotros no estuvimos invitados".

La reacción fue inmediata. En el estudio, el silencio fue incómodo y se cruzaron varias "miradas raras" entre los presentes. El jurado, desconcertado en un principio, rápidamente intentó respaldar a la conductora en el tenso momento.

Para descontracturar y seguir adelante, la conductora continuó con su chicana, dirigiéndose puntualmente a Andy Chango: "Hoy vi en el auto de Maxi, que es mío pero se lo presto cuando está acá, un teclado tuyo Andy. También encontré un cuaderno, espero que lo hayas recuperado porque sino, no sé cómo vas a hacer hoy".