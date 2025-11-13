La olla a presión de MasterChef Celebrity no solo está en las hornallas, sino también en las devoluciones. Y quien acaba de hacer estallar el vapor es Luis Ventura, uno de los participantes más mediáticos, quien no dudó en arremeter públicamente contra el jurado Germán Martitegui. La paciencia del periodista parece haberse agotado ante la rigurosidad del chef, a quien ya venía enfrentando en cada gala con ironía y defensa constante de sus platos.

“Para mí es un sádico”, disparó Ventura en una entrevista reciente, analizando la actitud de Martitegui en el reality culinario de Telefe. El periodista explicó que el comportamiento del cocinero es parte de una personalidad que no logra disimular, incluso cuando intenta ser constructivo. “Tiene una forma de maltratar a la gente que no me gusta. Es un tipo muy desagradable”, sentenció con total franqueza.

El cruce de palabras en el estudio ha sido una constante. Martitegui no se ahorra críticas, muchas veces duras, sobre el desempeño de Ventura. Un momento de máxima tensión ocurrió, por ejemplo, cuando el periodista admitió haber cometido un error garrafal en una de sus preparaciones. A pesar de que Damián Betular y Donato de Santis trataron de ser más benévolos con la situación, el chef ejecutivo fue implacable.

“A veces es inentendible lo que te exige, por eso digo que es sádico. Y ya te dije que es un maltratador de las personas que no tienen sus conocimientos, y eso es lo que más me molesta”, insistió Ventura, revelando la trastienda de los tensos momentos que se ven en pantalla. De hecho, el propio Luis ha contado en otras ocasiones que ha tenido que "desdoblarse" para participar: "Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado", aseguró sobre su estrategia en el concurso.

Incluso un reciente incidente en el que Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna del plato de Ventura, generó un clima de tensión que el periodista resolvió con humor negro. “No… la intención no era esa. Pero por lo menos que se tragante un poquito, ¿no?”, bromeó Ventura sobre el momento, aunque la devolución posterior de Germán fue una de las más críticas.

El conductor de Secretos Verdaderos no está dispuesto a aceptar la disciplina culinaria sin protesta. “No tiene nada de juego, es una persona muy difícil. Es como si te desafiara a un duelo de cuchillos, pero él ya sabe que vos no tenés con qué defenderte”, concluyó el periodista, dejando en claro que su experiencia en el reality está marcada por la constante fricción con el prestigioso chef.