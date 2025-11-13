Publicidad
El Gobierno destina más de $17 mil millones a obras municipales a través del FO.DE.RE.

Con una inversión récord que supera los $17.000 millones, los 19 departamentos ejecutarán obras de pavimentación, alumbrado LED, plazas y polideportivos, mejorando la infraestructura y la calidad de vida en cada rincón de la provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Mediante el FO.DE.RE., el Gobierno asigna más de $17 mil millones para obras en los municipios. FOTO: Gentileza

En una apuesta firme por el desarrollo y la infraestructura en toda la provincia, el Gobierno de San Juan, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE.), asignará la suma de $17.119.856.207 a los 19 departamentos. Esta cifra representa un incremento extraordinario del 289% en comparación con el año 2024, cuando se distribuyeron $4.389 millones, marcando un hito en la inversión pública local.

El FO.DE.RE. es un instrumento clave diseñado para promover el crecimiento económico, productivo, industrial, turístico y urbano en cada rincón de San Juan. Su mecanismo permite que cada municipio planifique y ejecute obras que respondan a sus necesidades específicas, con el objetivo principal de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar empleo local.

Transparencia y Responsabilidad Fiscal

Para acceder a estos importantes recursos, los municipios deben adherir y cumplir estrictamente con el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal. Este marco legal garantiza una gestión transparente y ordenada de los fondos públicos, estableciendo reglas claras como:

  • Que el crecimiento del gasto público corriente no supere la inflación.

  • Que la cantidad de empleados municipales se mantenga en línea con el crecimiento de la población.

  • Que los servicios de la deuda pública no excedan el 10% de los recursos corrientes.

Estas normas buscan asegurar la sostenibilidad financiera y la eficiencia en el uso de los fondos asignados.

Obras Destacadas en Toda la Provincia

La inversión, que supera los $17.000.000.000, se destinará a una diversidad de proyectos de infraestructura. Entre ellos se destacan:

  • Pavimentación y repavimentación de calles.

  • Mejoras en el alumbrado público, con masiva instalación de tecnología LED.

  • Construcción y remodelación de plazas, paseos y espacios públicos.

  • Edificación de polideportivos y playones deportivos.

  • Obras de agua, saneamiento, cordón cuneta y veredas.

  • Proyectos turísticos y de fortalecimiento productivo.

Distribución de Fondos por Departamento

A continuación, se detalla la asignación para cada municipio y una de sus obras principales:

  • Albardón: $731.017.860 - Mejoramiento del Cementerio Municipal y Conjunto Deportivo Las Lomas.

  • Angaco: $501.611.787 - Cordón cuneta e iluminación en el Barrio Pte. Perón.

  • Calingasta: $532.427.528 - Instalación de 933 luminarias LED y remodelación de plazas.

  • Capital: $2.174.221.738 - Rehabilitación de la Plaza Salvador María del Carril y Boulevard Avda. Córdoba.

  • Caucete: $861.128.767 - Construcción del "PARQUE DE LOS NIÑOS".

  • Chimbas: $1.518.531.246 - Construcción de un Polideportivo Municipal Cubierto.

  • Iglesia: $544.411.427 - Construcción de dos polideportivos y equipamiento de la Plaza Angualasto.

  • Jáchal: $623.162.766 - Puesta en valor de la Av. 25 de Mayo y veredas.

  • 9 de Julio: $573.515.183 - Cierre perimetral de playones deportivos en distintos distritos.

  • Pocito: $1.172.710.150 - Construcción de 5 Playones Polideportivos.

  • Rawson: $1.854.080.427 - Refacción integral de plazas y recambio de 2,144 luminarias a LED.

  • Rivadavia: $1.453.475.792 - Pavimentación y repavimentación en diversos barrios.

  • San Martín: $568.379.226 - Proyecto “PLANETARIO HIPATIA”.

  • Santa Lucía: $1.138.470.438 - Modernización del alumbrado público (533 unidades).

  • Sarmiento: $749.849.702 - Construcción de 7 Playones Deportivos.

  • Ullum: $421.148.463 - Construcción de un Paseo Peatonal en Barrio Grimalt.

  • Valle Fértil: $482.779.945 - Playones deportivos, cordón cuneta y alumbrado público.

  • 25 de Mayo: $731.017.860 - Construcción de asfaltos urbanos en Villa Santa Rosa.

  • Zonda: $487.915.902 - Mejoras en cancha de hockey y polideportivo, e iluminación LED.

Esta distribución masiva de recursos refleja una política de estado dirigida a acortar las brechas de desarrollo entre los departamentos y a generar un impacto tangible en la vida cotidiana de todos los sanjuaninos.

