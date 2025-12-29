El Alba: cocina de autor, historia familiar y calma en el corazón de Zonda

En el entorno sereno de Sierras Azules, donde el paisaje serrano invita a bajar el ritmo y disfrutar sin apuro, El Alba se consolida como una propuesta gastronómica distinta. No se trata solo de sentarse a la mesa: es una experiencia que combina sabores, naturaleza y una historia familiar profunda.

Ubicado en el departamento Zonda, El Alba nace en un espacio que siempre fue sinónimo de encuentro y paz. El lugar pertenecía al padre de Roxana y, durante años, fue refugio de reuniones familiares y momentos compartidos. Hoy, ese espíritu se mantiene vivo y se transforma en restaurante de la mano de Roxana y su hija Belén, quienes trabajan juntas para abrir las puertas de su historia al público.

El nombre no es casual: El Alba es un homenaje a la nieta de la familia, símbolo de continuidad, nuevos comienzos y raíces que se proyectan hacia el futuro.

Cocina con identidad y sentido

La propuesta gastronómica se define como cocina de autor inspirada en nuestra tierra. La carta es reducida, pensada con criterio y sensibilidad, donde cada plato tiene un porqué. Lejos de la abundancia sin rumbo, El Alba apuesta a combinaciones cuidadas que explotan en sabores, respetando el producto y acompañando el entorno.

Aquí, la gastronomía no compite con el paisaje: lo acompaña. Comer en El Alba es hacerlo con vistas abiertas, aire limpio y en un ambiente ideal para familias, parejas o grupos pequeños que buscan disfrutar de la atención plena.

Un lugar para estar

El Alba se presenta como una opción para quienes valoran la experiencia completa: llegar, sentarse, conversar, mirar las sierras y dejar que el tiempo fluya. Es un espacio pensado para almuerzos largos, tardes que se estiran y encuentros donde la calma es protagonista.

Fin de año entre sabores y música

Este 31 de diciembre, El Alba propone despedir el año de una manera especial: una cena de Año Nuevo en un entorno íntimo y natural, con la presencia del músico Aldo Zaragoza, que aportará música en vivo para acompañar la noche. Gastronomía, paisaje y música se combinan para recibir el nuevo año lejos del ruido urbano, en un espacio donde cada detalle invita a celebrar de otra manera.

Una propuesta con alma

El Alba no es solo un restaurante en las sierras. Es una historia familiar que se sirve en cada plato, un lugar que pasó de ser refugio privado a experiencia compartida, sin perder su esencia. Un rincón de Zonda donde la cocina, la naturaleza y la memoria se encuentran.