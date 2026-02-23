De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Juan, el lunes se presentará con condiciones mayormente estables y una amplitud térmica pronunciada. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 24°C y vientos leves del noreste que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la tarde, el organismo prevé un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado y la temperatura máxima del día alcanzando los 33°C. Los vientos rotarán al sudeste, manteniendo intensidades bajas. Ya en la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, con un descenso térmico a 27°C y vientos del sudeste que incrementarán su velocidad a valores de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El SMN indica que la probabilidad de precipitaciones para toda la jornada de hoy se mantiene en rangos mínimos, de entre 0% y 10%, por lo que no se esperan lluvias durante este lunes en territorio sanjuanino.

Martes: inestabilidad y tormentas en el horizonte

El pronóstico del SMN para el martes en San Juan marca un cambio radical en las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y una temperatura de 19°C, con vientos del noroeste de 13 a 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana, la nubosidad aumentará considerablemente hasta presentar cielo mayormente nublado, con una temperatura de 23°C. Los vientos rotarán al sur y se intensificarán, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora.

Alerta por tormentas fuertes hacia la noche

El informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la tarde del martes se presentará con tormentas aisladas en la provincia, con una temperatura de 29°C. La probabilidad de precipitaciones ascenderá a un rango de entre 10% y 40%, mientras los vientos del sur se mantendrán intensos con ráfagas que continuarán en el orden de los 51 a 59 kilómetros por hora.

El momento más crítico, según el SMN, se espera para la noche del martes, cuando se pronostican tormentas fuertes sobre San Juan. La temperatura descenderá a 25°C, mientras la probabilidad de lluvias se elevará considerablemente hasta alcanzar un rango de entre 40% y 70%.

Los vientos del sur persistirán durante la noche con intensidades de 23 a 31 kilómetros por hora, aunque las ráfagas disminuirán levemente respecto a la tarde, ubicándose en valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora.