Un plan de cinco días de paro escalonado en aeropuertos de todo el país fue anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) en el marco de un conflicto salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La protesta no cierra los aeropuertos por completo, pero apunta a paralizar las autorizaciones para despegues y la gestión de planes de vuelo en franjas horarias determinadas, lo que puede generar demoras y reprogramaciones en vuelos nacionales e internacionales.

El gremio difundió las fechas y horarios en los que se aplicarán estas restricciones técnicas, que afectarán distintas categorías de la aviación:

Jueves 26 de febrero: de 15:00 a 18:00 – afecta a toda la aviación.

Viernes 27 de febrero: de 19:00 a 22:00 – afecta a toda la aviación.

Sábado 28 de febrero: de 13:00 a 16:00 – afecta a aviación general y no regular.

Domingo 1º de marzo: de 09:00 a 12:00 – afecta vuelos comerciales regulares.

Lunes 2 de marzo: de 05:00 a 08:00 – afecta a toda la aviación.

Este tipo de medida, según el gremio, no implica el cierre total de las terminales, pero sí puede impedir que las aeronaves despeguen si su salida coincide con los intervalos de paro, ya que no se emitirán ni transmitirán planes de vuelo ni autorizaciones en esas franjas.

Desde ATEPSA señalaron que se garantizarán servicios esenciales en situaciones de emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento, aunque la medida puede afectar a los vuelos de pasajeros y generar demoras residuales incluso fuera de los horarios de paro.

La confirmación de este cronograma se da mientras la dirigencia gremial y la empresa estatal mantienen diferencias por recomposición salarial y condiciones laborales, y se prevé que una asamblea general prevista para el martes 24 de febrero podría modificar o confirmar definitivamente estas medidas.