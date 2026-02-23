El plantel de Boca Juniors atraviesa una complicación antes de su estreno en la edición 2026 de la Copa Argentina, programado para el próximo martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy.

Durante los entrenamientos de fin de semana, el lateral Juan Barinaga sufrió un desgarro muscular, lo que le impedirá viajar con el resto del plantel ni estar disponible para el choque de los 32avos de final. Barinaga había tenido participación regular en las primeras cinco fechas del Liga Profesional de Fútbol Argentina, con minutos tanto en defensa como en funciones ofensivas.

Ante esta baja inesperada, el entrenador Claudio Úbeda decidió incorporar al juvenil Dylan Gorosito a la lista de convocados para el duelo en Salta, sumando una opción fresca para el sector derecho de la defensa. Asimismo, en la nómina también figura el delantero Adam Bareiro, quien fue recientemente presentado como refuerzo y podría hacer su debut con la camiseta azul y oro en esta competencia.

La lesión de Barinaga no solo afecta la planificación táctica de Boca para el próximo partido, sino que también suma presión sobre el cuerpo técnico en un momento de altibajos deportivos para el club, que viene de empatar sin goles ante Racing Club en La Bombonera.

El duelo ante Gimnasia de Chivilcoy será una oportunidad para que Boca avance en la Copa Argentina, una competencia que el club xeneize encara con la meta de sumar títulos en una temporada que enfrenta desafíos tanto en lo futbolístico como en lo físico.