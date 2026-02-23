La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne, marcando el inicio de un calendario extenso que incluye 24 carreras y seis fines de semana con formato Sprint distribuidos en cinco continentes.

Debido a la diferencia horaria con Oceanía, las sesiones del GP de Australia se disputarán mayormente en la madrugada argentina:

Jueves 5 de marzo – Práctica Libre 1: 22:30 (hora Argentina)

Viernes 6 de marzo – Práctica Libre 2: 02:00 / Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo – Clasificación: 02:00

Domingo 8 de marzo – Carrera: 01:00

La competencia se realizará en el tradicional circuito urbano de Albert Park y servirá como primer gran desafío para los equipos y pilotos justo al inicio de la temporada.

Calendario anual 2026

La temporada 2026 se extenderá hasta principios de diciembre, cerrando con el GP de Abu Dhabi. Entre las novedades se destaca la inclusión de un Gran Premio en Madrid (sujeto a homologación) y la reprogramación de algunas fechas por motivos como el Ramadán en Medio Oriente.

A continuación, el calendario oficial completo con fechas y horarios aproximados (en hora argentina):

Australia (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00

China (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00

Japón (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00

Bahréin (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00

Arabia Saudita (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00

Miami – 01-03 MAY – 17:00

Canadá (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00

Mónaco – 05-07 JUN – 10:00

España (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00

Austria (Spielberg) – 26-28 JUN – 10:00

Gran Bretaña (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00

Bélgica (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00

Hungría (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00

Países Bajos (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00

Italia (Monza) – 04-06 SEP – 10:00

España (Madrid) – 11-13 SEP – 10:00

Azerbaiyán (Bakú) – 25-27 SEP – 08:00

Singapur – 09-11 OCT – 09:00

Estados Unidos (Austin) – 23-25 OCT – 17:00

México (CDMX) – 30 OCT-01 NOV – 17:00

Brasil (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00

Las Vegas – 19-21 NOV – 01:00

Qatar (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00

Abu Dhabi (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00

La temporada 2026 promete una mezcla de tradición y novedades, con la apertura en Australia, la consolidación de varios clásicos europeos y la expansión a nuevos destinos, ofreciendo un recorrido que culminará a comienzos de diciembre con la definición del campeonato.