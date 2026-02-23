El gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente que brindó apoyo de inteligencia al gobierno de México en la operación que derivó en la muerte de Nemésio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Estados Unidos aportó información de inteligencia complementaria a las autoridades mexicanas para facilitar la planificación de la acción en Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, donde finalmente fue abatido “El Mencho” junto a otros integrantes de la organización criminal.

Leavitt destacó que el capo era un objetivo prioritario para ambos países, dado su papel en el tráfico internacional de drogas (especialmente fentanilo) hacia territorio estadounidense, y recordó que Washington había designado al CJNG como organización terrorista extranjera, subrayando el compromiso de combatir estas estructuras del crimen organizado.

Si bien la operación fue ejecutada por las fuerzas especiales mexicanas, el apoyo de Estados Unidos se concentró en la inteligencia que contribuyó a geolocalizar y planificar la acción, dentro de un marco de cooperación bilateral en materia de lucha contra el narcotráfico.

La participación estadounidense se enmarca en la colaboración estratégica con México para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales que operan en la región y afectan la seguridad y salud pública, tanto en territorio mexicano como en países vecinos.

El anuncio se da además en un contexto de fuertes turbulencias posteriores al operativo, con episodios de violencia y enfrentamientos en varias zonas de México tras la confirmación de la muerte del líder del CJNG, lo que resalta la complejidad de la lucha contra estos grupos.