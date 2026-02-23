Lejos del clásico circuito de Pinamar y Cariló, en la costa atlántica argentina surge una alternativa más tranquila y natural, perfecta para quienes buscan una escapada diferente en Semana Santa: una playa ubicada dentro de un bosque, a unas cuatro horas de Buenos Aires en auto.

Este destino combina arena, mar y un entorno forestado de pinos, ofreciendo sombras naturales, aire puro y una experiencia más relajada que los centros turísticos tradicionales. La propuesta atrae especialmente a familias y a quienes prefieren paisajes más amplios y actividades al aire libre sin el bullicio de las playas más populares.

La playa en cuestión se ubica en un sector costero con acceso vehicular y servicios básicos cercanos, aunque conserva un perfil más silvestre, ideal para caminatas, picnics bajo los pinos y disfrutar de las puestas de sol junto al mar.

Se recomienda planificar la visita con anticipación, especialmente durante feriados largos como Semana Santa, ya que la zona suele recibir un flujo creciente de visitantes que buscan alternativas a los destinos más concurridos. También es aconsejable llevar sombrilla, agua y provisiones para aprovechar al máximo el día en la naturaleza.

Para quienes salen desde Buenos Aires, el recorrido por carretera es directo y permite combinar la escapada con paradas en localidades costeras y boscosas del recorrido, sumando opciones de gastronomía regional y propuestas de turismo al aire libre.

En síntesis, esta playa dentro de un bosque a apenas unas horas de la Capital Federal se presenta como una alternativa atractiva y más tranquila a los tradicionales destinos de verano, con encanto natural ideal para disfrutar del descanso y el paisaje en Semana Santa.