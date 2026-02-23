Un drama familiar mantiene en alerta a la comunidad de Necochea (Buenos Aires): Ricardo Augusto Cabrera (47) desapareció tras retirarse de un banco con cerca de 3 millones de pesos, según informaron sus allegados y fuentes policiales. La familia lanzó un pedido de aparición urgente al no tener novedades desde el momento en que salió con el dinero.

El hombre fue visto por última vez el domingo pasado alrededor de las 17:00, luego de que realizara un trámite bancario y retirara una suma importante de dinero en una entidad financiera de la ciudad. Desde entonces, no respondió llamadas ni mensajes, lo que generó alarma entre sus seres queridos.

La familia detalló que no tenía previsto realizar ese retiro y que la suma es inusual, lo que intensifica la preocupación ante su ausencia. Alertaron que Cabrera no se comunica desde hace casi 48 horas y que el teléfono se encuentra apagado.

Ante la situación, los allegados realizaron una denuncia policial en la Comisaría de Necochea y solicitaron la difusión de los datos del hombre para facilitar su localización. Además, hicieron un llamado a la comunidad y a quienes hayan visto movimientos extraños o tengan información que pueda ayudar a encontrarlo.

La familia y la policía no descartaron ninguna hipótesis mientras se trabaja en la investigación para dar con el paradero de Cabrera y garantizar su seguridad, instando a quien pueda aportar datos a comunicarse con las autoridades.