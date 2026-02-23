Anmat emitió un aviso de alerta sanitaria tras detectar una serie de productos cosméticos para el cabello (entre ellos alisadores y tratamientos capilares) que se comercializan sin contar con el registro ni la autorización sanitaria correspondiente, lo que implica un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Según detalló el organismo regulador, los productos en cuestión no cuentan con la documentación legal que avale su seguridad, calidad e inocuidad, por lo que deben ser retirados de inmediato del mercado, dejando de venderse tanto en comercios físicos como plataformas de venta online.

La medida se da en el marco de las funciones de la Anmat de controlar y fiscalizar productos cosméticos y de higiene personal, para evitar que artículos que puedan contener componentes nocivos o mal etiquetados lleguen a las manos de consumidores sin supervisión técnica.

En su comunicado, el organismo detalló que los productos afectados no están inscriptos en el Registro Nacional de Establecimientos ni de Productos Cosméticos, requisitos fundamentales para que cualquier tratamiento capilar pueda ser considerado seguro para su uso.

Además, la Anmat señaló que los consumidores que hayan adquirido alguno de estos alisadores o tratamientos deben suspender su uso de inmediato y consultar con profesionales en caso de haber presentado irritaciones, reacciones cutáneas u otros efectos adversos.

La entidad también advirtió a comerciantes y distribuidores que se abstengan de ofrecer estos productos y que procedan a retirarlos de sus góndolas y plataformas hasta tanto obtengan la aprobación sanitaria correspondiente.

La decisión refuerza la importancia de adquirir productos cosméticos registrados, que han sido sometidos a controles y verificaciones que garantizan su aptitud para el consumo o uso personal, reduciendo la exposición a ingredientes no evaluados o potencialmente peligrosos.