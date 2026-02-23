Un nuevo tramo del calendario de pagos de Anses se activa este lunes 23 de febrero de 2026 con la acreditación de prestaciones para distintos grupos de beneficiarios, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según precisó el organismo previsional, este lunes comienza el pago para jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo, con depósitos para quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. (MDZ Online)

Además, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) comenzarán a cobrar este lunes 23 si su DNI termina en 8. En tanto, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) recibirán el pago si su documento finaliza en 7.

Otras prestaciones —como asignaciones familiares de pensiones no contributivas o pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción— también estarán disponibles esta semana hasta el 12 de marzo, sin restricción por terminación de DNI.

Este cronograma forma parte del esquema habitual de pagos de Anses por terminación de documento y permite que los fondos se acrediten en las cuentas declaradas sin necesidad de trámites adicionales, permaneciendo disponibles por hasta 60 días desde la fecha de acreditación.