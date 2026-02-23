El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado actualmente uno de los grupos delictivos más influyentes y violentos de México, con presencia significativa tanto dentro del país como en rutas internacionales de tráfico de drogas. Su nombre proviene del estado de Jalisco, al oeste de México, donde se consolidó antes de expandirse a múltiples regiones.

La noticia que sacudió a autoridades y analistas fue la confirmación de la muerte de su líder histórico, Nemésio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, durante un operativo reciente. La desaparición de este capo ha generado especulaciones sobre el futuro de la organización: si mantendrá su estructura y control territorial o si surgirán disputas internas por el liderazgo que podrían intensificar la violencia.

¿Qué es el CJNG?

El CJNG surgió a mediados de la década de 2010 y rápidamente escaló en influencia, desafiando a otras organizaciones como los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas por el control de rutas de tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y otros negocios ilícitos. Se caracteriza por su estructura jerárquica relativamente fuerte, su uso de violencia extrema para intimidar rivales y autoridades, y por haber expandido su presencia a varios estados mexicanos —incluyendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato y más— así como a mercados internacionales.

Implicancias de la muerte de “El Mencho”

La confirmación de la muerte de El Mencho representa un hito inusual en la historia de estos grupos criminales, ya que su figura era central en la cohesión del cártel. Aunque no siempre estaba al frente de las operaciones diarias, su prestigio y control estratégico eran determinantes. Su ausencia abre varios escenarios posibles:

Reorganización interna: El CJNG podría mantener la estructura con líderes emergentes que garanticen continuidad operativa.

Fragmentación del grupo: La falta de un líder carismático y fuerte puede llevar a divisiones internas y luchas de poder entre facciones, lo que suele derivar en un aumento de la violencia territorial.

Aprovechamiento por otros cárteles: Organizaciones rivales podrían intentar infiltrarse o disputar rutas y zonas que estaban bajo el control del CJNG.

Contexto regional y seguridad

El CJNG no solo ha sido un actor clave en el tráfico de drogas como metanfetaminas, cocaína y fentanilo, sino también en otras actividades ilegales como extorsiones y secuestros, y ha estado implicado en enfrentamientos directos con fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Su expansión en los últimos años generó preocupación tanto en México como en países de tránsito y destino de drogas, debido al impacto sobre la violencia y la seguridad ciudadana.

La muerte de un líder de este calibre, además, suele convertirse en un elemento de fractura que puede alterar equilibrios de poder del crimen organizado a nivel regional, desencadenando reacomodos entre distintos grupos o incluso desencadenando alianzas temporales entre facciones.