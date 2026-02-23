Robert Aramayo: el actor que sorprendió a Hollywood al ganar los Bafta

La entrega de los premios BAFTA 2026 quedará marcada por el ascenso definitivo de Robert Aramayo, quien se consagró como Mejor Actor. El intérprete británico de 33 años, nacido en Kingston upon Hull, logró imponerse ante figuras de la talla de Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, a pesar de que no figuraba como favorito ni cuenta con una nominación a los Oscar. Su triunfo se debió a su trabajo en I Swear, una biopic sobre John Davidson, activista que convive con el síndrome de Tourette.

Visiblemente emocionado al recibir el galardón, el actor admitió que "no esperaba quedarse con la estatuilla". Asimismo, durante su discurso, Aramayo aprovechó para destacar "el talento de sus compañeros de terna". La noche fue doblemente exitosa para él, ya que también recibió el premio a la Estrella Emergente, distinción otorgada mediante la votación del público.

Aramayo, quien estudió en la Juilliard School de Nueva York, recordó que durante su formación "asistió a una charla brindada por Ethan Hawke". Curiosamente, años después terminó compitiendo contra Hawke en la misma categoría de los premios británicos.

Antes de este reconocimiento cinematográfico, el actor ya había participado en producciones de escala internacional, interpretando a la versión joven de Ned Stark en Game of Thrones y asumiendo el rol de Elrond en la serie El Señor de los Anillos: Los anillos del poder.