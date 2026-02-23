Salió el primer camión que reactiva el tránsito minero entre Hualilán y Casposo

La reactivación del transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta de la Mina Casposo marcó este lunes un nuevo hito para la actividad minera sanjuanina. Según confirmaron en Radio Sarmiento, el primer camión habría salido alrededor de las 7 y, cerca de las 10, estaba previsto un acto oficial para formalizar el inicio del operativo.

“Entendemos que hoy día, sobre las 10 de la mañana, hay un acto en Hualilán con la salida formal de los camiones”, señaló Alfredo Amín, integrante de Casemica. Incluso anticipó que “hay un camión que ha salido muy tempranito para llegar a Villa de Calingasta y ya empezar con este ingreso de mineral que le hacía tanta falta a Casposo como a Hualilán”.

Desde el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería, destacaron que la puesta en marcha del operativo constituye “un hito significativo, con la puesta en marcha de la primera mina de oro en esta gestión y después de tantos años”. El traslado del mineral producido en el proyecto Hualilán —ubicado en Ullum— hacia Calingasta se desarrolla bajo un cronograma previamente acordado entre la empresa y la cartera minera.

El Ejecutivo provincial informó que el plan contempla un esquema de tránsito específico, con control de cargas, monitoreo permanente y trazabilidad logística, “garantizando condiciones de seguridad, orden y previsibilidad en cada etapa del transporte”. Además, subrayaron que las tres empresas sanjuaninas adjudicatarias de la licitación convocada por Golden Mining iniciaron formalmente sus operaciones, consolidando un paso clave en la cadena productiva.

Acuerdos con la comunidad

Uno de los ejes centrales del proceso fue la definición del recorrido de los camiones para evitar su paso por el casco urbano de Villa de Calingasta. “Hace seis meses aproximadamente veníamos planteando que no pasaran los camiones por pleno Villa de Calingasta, lo cual fue escuchado por la empresa y por el Ministerio de Minería”, explicó Amín.

El dirigente recordó que el planteo surgió por razones de seguridad. “Nos parecía una locura tener camiones pasando por la puerta de dos escuelas, por la puerta del hospital o por la capilla histórica. Eso era un verdadero inconveniente. Nada de eso se va a tocar y eso ya es un logro”, afirmó.

En ese marco, se definió una traza alternativa y la utilización transitoria del puente existente sobre el río Los Patos, con un límite máximo de 25 toneladas por camión para resguardar la infraestructura. Paralelamente, la empresa avanza en la construcción de un puente alternativo de uso exclusivamente minero, que permitirá independizar el tránsito operativo del tránsito general y mejorar la seguridad vial.

Impacto productivo y laboral

Actualmente, alrededor de 200 trabajadores calingastinos se desempeñan en Casposo. Con el ingreso del mineral desde Hualilán, se estima un efecto multiplicador en la economía local. “Entiendo que unos 38 a 50 puestos de trabajo más”, indicó Amín, aclarando que muchos serán indirectos: transporte, estaciones de servicio, alojamientos y gastronomía.

En cuanto al volumen, señaló que “en un principio iban a ser 20 camiones con 25 toneladas de mineral”, una carga que consideró razonable frente a otros vehículos que ya circulan por la zona.

Otro aspecto destacado es el fideicomiso minero. “Cada 100 dólares sería un dólar con 50 que aporta la empresa. De ese monto, 75 centavos quedarían en Ullum y 75 centavos en Calingasta”, detalló Amín. Esos fondos están destinados exclusivamente a obra pública. “Para nosotros, como Cámara, eso es un verdadero logro porque va a mejorar la infraestructura de Calingasta”, sostuvo.

Desde el Gobierno remarcaron que esta puesta en movilización consolida la política de desarrollo productivo minero de la provincia, fortaleciendo el empleo local y la inversión en infraestructura estratégica.

Para el sector empresario local, el significado es concreto. “Para Calingasta significa desarrollo, trabajo y el desafío de poder convivir en paz con todas las otras actividades”, expresó Amín. Y concluyó: “Comenzar con otro proyecto minero es de suma importancia para la economía de San Juan”.