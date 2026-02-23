MasterChef Celebrity en Telefe dio un giro dramático cuando el jurado convirtió la habitual noche de "última chance" en una eliminación directa. Susana Roccasalvo terminó abandonando las cocinas tras intentar preparar un kimchi express y un bibimbap. Al conocer el cambio de reglas, la periodista confesó: “Me desestabilizó el anuncio del principio, que no era una noche de última chance”.

Durante la evaluación, Germán Martitegui calificó su kimchi como "complicado" y aseguró que “le faltaba de todo”. Por su parte, Donato de Santis señaló que al bibimbap “le faltó presencia”, mientras Damián Betular remarcó que, pese a un buen corte, debió administrar mejor el tiempo.

En la gala, Cachete Sierra subió al balcón, mientras que Maxi López y Evangelina Anderson pasaron de ronda. La Joaqui mantuvo el delantal negro, y tanto el Turco Husaín como Ian Lucas no estuvieron en riesgo. El enfrentamiento final fue contra Andy Chango, quien tampoco tuvo una jornada sólida, pero Martitegui sentenció: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… Susana”.

La partida generó una conmoción inédita. Martitegui le dedicó: “Es muy triste despedirte. Todos te queremos ya de antes, te queremos más por estos meses que hemos pasado juntos. Sos una señora del espectáculo, una señora con todas las letras”. Donato añadió: “Eres una persona fantástica. Te vamos a extrañar”.

Por su parte, un Betular quebrado en llanto confesó: “Me has traído un recuerdo tan lindo… de la época que se juntaba la gente y tenía la oportunidad, que éramos chicos, de tener a mi familia reunida frente a la tele y verte. Conocerte ha sido un placer. Estoy muy feliz de que hayas estado en MasterChef. Contás conmigo siempre”. Incluso Wanda Nara aportó: “No recuerdo haber visto al jurado tan emocionado. Sos parte de la historia de la televisión argentina”.

Al despedirse, Roccasalvo admitió: “Cuando se abrió la puerta y los vi a ellos tres parados, dije: ‘Estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”. También compartió una memoria personal vinculada a momentos difíciles: “En el peor momento de mi vida me iba a un hotel con un jardín espectacular, tomaba un café doble porque sabía que venía acompañado por unos dulces que me volvía loca. Ese shock que te hace el azúcar era por un par de minutos, pero sentía que la tristeza desaparecía”.

Finalmente, Maxi López expresó: “Hoy no me voy feliz” y Evangelina Anderson cerró: “Nos va a hacer mucha falta Susy en las hornallas”. Andy Chango continúa en carrera con delantal negro rumbo a la definición de los finalistas.