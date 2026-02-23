Un esquema vigente de la Anses permite a trabajadores y trabajadoras que aún no lograron reunir los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación regular regularizar los períodos faltantes mediante un plan especial de pago de deuda previsional, evitando que el trámite jubilatorio se vea obstaculizado cuando llegue el momento de solicitar el beneficio.

Este régimen está orientado a personas que se encuentran dentro de los diez años previos a la edad jubilatoria (es decir, mujeres desde los 50 años y varones desde los 55 años) y que tienen aportes insuficientes para cumplir el requisito de años de servicio contributivo al momento de iniciar la jubilación.

La base legal de este plan se encuentra en la Ley 27.705, que habilita la incorporación de períodos de aportes desde los 18 años de edad hasta marzo de 2012 inclusive, y posibilita que los interesados puedan “comprar” meses faltantes para completar los años necesarios dentro del sistema previsional argentino.

Cómo funciona y qué pasos seguir

Antes de comenzar a pagar, Anses recomienda que el interesado consulte su Historia Laboral a través del portal Mi Anses, donde se visualizan los aportes registrados y los huecos que deben completarse. Esta revisión previa ayuda a evitar errores y a identificar con precisión los períodos que conviene saldar.

Una vez identificados esos períodos, se puede acceder dentro de Mi Anses a la opción de “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”, desde donde se eligen los meses que se desean cancelar y se genera el correspondiente Volante Electrónico de Pago (VEP). Tras pagar ese VEP, el periodo queda automáticamente acreditado para el contador de aportes sin gestiones adicionales.

Aunque la tramitación puede realizarse con herramientas digitales, aquellas personas que tengan dudas (especialmente quienes han tenido trayectorias mixtas de empleo formal e independiente) pueden solicitar turno presencial en oficinas de Anses para recibir asesoramiento y evitar dificultades o errores que atrasen el proceso.

Este plan vigente se presenta como una oportunidad para planificar la jubilación con anticipación, ordenando los aportes y evitando que, llegado el momento de iniciar el trámite, surjan trabas por periodos sin registrar.