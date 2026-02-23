Un nuevo capítulo judicial se abre este lunes 23 de febrero con el inicio del juicio oral contra Felipe Pettinato, quien está acusado de provocar deliberadamente un incendio que resultó en la muerte de su neurólogo, el doctor Melchor Rodrigo, en mayo de 2022 en su departamento del barrio de Belgrano, en Buenos Aires.

El debate se llevará a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, y se desarrollará de manera virtual, con seis audiencias previstas vía Zoom hasta finales de marzo. Pettinato participará desde su domicilio, ya que nunca fue detenido ni estuvo en prisión preventiva en esta causa.

La acusación fiscal sostiene que Pettinato es responsable del delito de estrago doloso seguido de muerte, figura que contempla penas de 8 a 20 años de prisión, por haber iniciado el incendio “a sabiendas del peligro que implicaba” para la vida de la víctima y de otras personas presentes en el edificio.

Los hechos se remontan a la madrugada del 16 de mayo de 2022, cuando Melchor Rodrigo, médico neurólogo y amigo de Pettinato, se encontraba en el departamento de este último en la calle Aguilar al 2300. Rodrigo quedó gravemente herido por el fuego (con quemaduras en aproximadamente el 90 % de su cuerpo) mientras dormía en un sillón, y falleció días después a causa de las lesiones. Pettinato, en cambio, salió ileso del lugar.

Durante el juicio se expondrán pruebas periciales (incluyendo las realizadas por bomberos y expertos en incendios), análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y testimonios de vecinos y peritos, que intentarán reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad del acusado.

La querella en el proceso está encabezada por la madre de la víctima, mientras que el padre de Rodrigo falleció antes de que el juicio pudiera comenzar. El desarrollo de este juicio, que llega casi cuatro años después de la tragedia, genera gran atención pública debido a la figura mediática de Pettinato y las implicancias penales de la acusación.