Este lunes 23 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta meteorológica nivel amarillo por tormentas fuertes, que abarca a San Juan junto a otras jurisdicciones del centro y norte argentino, ante el avance de una masa de aire inestable que puede generar fenómenos de variada intensidad.

En la provincia de San Juan, el alerta indica que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, con posibilidad de **actividades eléctricas intensas, abundante precipitación en periodos cortos, granizo aislado y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h en forma puntual.

El parte meteorológico del SMN detalla que estas condiciones serán más probables durante la tarde y noche de hoy y parte de la madrugada, con acumulados de lluvia que podrían superar lo estimado en diferentes sectores de la provincia.

Además de San Juan, la alerta por tormentas preocupa también a provincias como Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba, La Rioja, San Luis, entre otras, donde también se esperan períodos de inestabilidad con ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan extremar las precauciones: permanecer en lugares seguros durante las tormentas, asegurar objetos sueltos en el exterior, evitar actividades al aire libre mientras duren los fenómenos y mantenerse informado a través de canales oficiales del SMN para cualquier actualización de los avisos meteorológicos.