Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la madrugada del lunes la región oriental de Malasia, frente a la costa del estado de Sabah, en la isla de Borneo. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que precisó que el epicentro se ubicó en el mar y a una profundidad considerable.

El sismo tuvo lugar a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Kota Kinabalu, capital estatal, y generó preocupación inmediata entre las autoridades y la población local. Debido a su magnitud, se evaluó la posibilidad de emitir una alerta de tsunami para las zonas costeras cercanas.

Sin embargo, los primeros análisis indicaron que la profundidad del terremoto (superior a los 600 kilómetros) reduce significativamente la probabilidad de que se produzca un tsunami de gran impacto. En la misma línea, el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó la emisión de advertencias tras revisar los datos disponibles.

El Departamento Meteorológico de Malasia estimó la magnitud levemente inferior y confirmó que el temblor se sintió en diversas zonas costeras de Sabah y también en el vecino estado de Sarawak. Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales de relevancia.

Las autoridades malasias mantienen el monitoreo ante posibles réplicas, mientras continúan evaluando el comportamiento sísmico en la región. El episodio volvió a poner en foco la actividad tectónica que afecta al sudeste asiático y la importancia de los sistemas de alerta temprana para prevenir riesgos mayores.