El dólar oficial se vendió a $1.456,89 y se compra a $1.403,13 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron en US$1.857 millones, hasta los US$42.231 millones, el valor más alto desde el 5 de agosto. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que esto fue explicado por la vuelta de los movimientos de bancos que compensan las salidas de los últimos días de septiembre.

En paralelo, las tasas nominales volvieron a subir. En términos anuales, la TAMAR avanzó desde el 41,50% hasta el 42,38% (50,32% efectivo), mientras que la Badlar lo hizo desde el 39,63% hasta el 41% (49,60% efectivo).