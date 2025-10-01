Josefina Pouso se despidió de A la Tarde (América TV) "entre lágrimas", anunciando que dejará el ciclo para sumarse a Los Profesionales de Siempre (El Nueve). La partida se concretó el mismo día en que la periodista sorprendió a todos con un "drástico cambio de look", pasando de castaña a lucir un "rapado rubio".

Pouso explicó que el cambio laboral, que la lleva a la productora Jotax Digital para reemplazar a Estefi Berardi, busca "salir de mi zona de confort para potenciarme". Durante la emisión del martes 30 de septiembre, la periodista se quebró en llanto al confirmar su partida del ciclo de América TV.

Pouso, que sorprendió a todos con su nuevo aspecto, afirmó que era momento de un cambio. Ella declaró emocionada: "Me voy. Me toca irme. Me toca hacer un cambio, me voy a Los profesionales de siempre". Explicó que este lugar le parece "hermoso" y que sus compañeros de América y Jotax son un "equipo maravilloso".

Sin embargo, Pouso siente que este movimiento es necesario para su crecimiento profesional. Aseguró que el cambio la ayudará a "salir de mi zona de confort para potenciarme". A pesar de la emoción por el futuro, la panelista se mostró conmovida por la despedida. "Estoy contenta y triste a la vez por este cambio. Dejo amigos acá", concluyó Pouso.

Ella ingresará al ciclo conducido por Flor de la V en El Nueve, reemplazando a Estefi Berardi. Ambas producciones pertenecen a la misma productora, Jotax Digital.

Respecto a su cambio de imagen, Pouso decidió dejar atrás su cabello castaño. Ahora luce un "rapado rubio". En su cuenta de Instagram, la periodista compartió el proceso de renovación de su imagen. Reflexionó sobre el vínculo entre los cambios capilares y las crisis personales. Pouso escribió: "A quién que alguna vez afirmó que cortarse o teñiste el pelo es sinónimo de crisis le preguntaría: ¿a qué definición de crisis se refería?".