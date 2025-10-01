El diputado nacional Walberto Allende encendió la alarma en San Juan ante la posibilidad de que se elimine la ampliación del régimen de zona fría, un beneficio que desde 2021 permite a miles de usuarios pagar tarifas reducidas de gas. Según precisó, en la provincia serían 121 mil los usuarios afectados, prácticamente la mitad con un descuento del 50% y la otra mitad con un 30%.

“En el caso de San Juan, son 121.000 los aproximadamente los usuarios, casi mitad y mitad los que tienen el beneficio del 50% y del 30. Estamos hablando de una cantidad sumamente importante y además de lo que va a significar en el costo de la factura si esto se llega a llevar a cabo”, afirmó Allende en declaraciones públicas.

El legislador recordó que la ley votada en 2021 incorporó a Mendoza, San Juan, parte de San Luis, Córdoba, Santa Fe y gran parte de Buenos Aires, ampliando el beneficio que originalmente solo recibían las provincias patagónicas. “Esto nos llevó un tiempo largo, y la verdad que pudimos ampliar la ley e incluir a varias provincias que también tienen inviernos rigurosos”, señaló.

A nivel nacional, la extensión del régimen significó que más de 3,2 millones de nuevos usuarios se sumaran al subsidio, alcanzando a un total de más de 4 millones de beneficiarios. El esquema no implica un gasto fiscal directo: “El gobierno nacional, ni este ni el anterior, no pone un peso. Está compuesto por un fideicomiso que se financia con un porcentaje que abonan todos los usuarios conectados al sistema de red”, remarcó Allende.

Sin embargo, el diputado explicó que el artículo 70 del nuevo proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo elimina la ampliación del régimen y transforma el subsidio en una bonificación, lo que deja a las familias a merced de decisiones discrecionales del Gobierno nacional. “Ya lo quisieron eliminar en la ley Bases, por presiones de todas las provincias no se trató. Hoy vuelve a insistir este proyecto, y por eso levantamos la voz junto a diputados de distintas provincias, incluidas las patagónicas”, advirtió.

El impacto en San Juan sería inmediato: 121 mil hogares verían encarecerse sus facturas de gas, perdiendo los descuentos que hoy representan un alivio en la economía familiar. “Estamos hablando de un golpe enorme al bolsillo de los sanjuaninos si este beneficio se quita”, concluyó Allende.