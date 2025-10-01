El Gobierno nacional comenzó a dar señales de acercamiento al PRO después de la reunión privada entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos. Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados, en un encuentro que fue interpretado como un gesto político hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En la mesa de diálogo se discutió la situación de una serie de préstamos internacionales que requieren del aval de la Casa Rosada para avanzar. El Gobierno porteño espera que se destraben créditos ya aprobados con organismos multilaterales, entre ellos uno del BID por 85 millones de dólares para el sistema sanitario, y dos de la CAF por 365 millones de dólares destinados a la renovación de vagones del Subte B y a obras de infraestructura vial.

Guillermo Francos, jefe de Gabinetes junto a Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires.

Según fuentes de la administración porteña, parte de estas obras ya comenzaron con recursos propios, a la espera de la firma de los decretos presidenciales que habiliten el financiamiento.

Francos, que también fue protagonista de la reunión en Olivos entre Milei y Macri, se mostró en los últimos días en distintas instancias junto al expresidente y ahora con el mandatario porteño, en un marco de recomposición política tras meses de tensiones.

Desde el entorno del jefe de Gabinete calificaron estos encuentros como “gestos” y remarcaron que su rol busca tender puentes con distintos actores, incluido el PRO.

En paralelo, dirigentes cercanos a Mauricio Macri destacaron que la reunión con Milei fue extensa, de tres horas, y que se habló de la situación general del país y de posibles medidas. Si bien no se concretó un acuerdo político formal, ambos quedaron en volver a encontrarse.

El avance en los préstamos internacionales es seguido de cerca tanto por Jorge Macri como por el expresidente, mientras en el PRO algunos sectores consideran que la foto política con Francos marca un inicio de distensión con la Casa Rosada.