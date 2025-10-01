Marcelo Tinelli, recién separado de Milett Figueroa, generó sorpresa y risas durante la emisión de su ciclo de streaming, Estamos de paso por Carnaval, al hacer un comentario íntimo y picante a Sabrina Rojas.

Mientras recordaba su vínculo pasado con Momi Giardina, la actriz y conductora de Pasó en América preguntó de forma directa sobre las visitas de Momi a su departamento. Tinelli redobló la apuesta y, en tono de humor y ante los trascendidos, le contestó a Rojas: “¡Menos que vos!”. Este inesperado cruce ocurrió poco después de que el nombre de Sabrina Rojas apareciera vinculado al animador, rumores que fueron desmentidos "rotundamente por los dos".

Marcelo Tinelli está estrenando su nuevo programa de streaming, Estamos de paso por Carnaval, donde suele distenderse y hablar de muchos temas de actualidad y también privados. El conductor viene de confirmar hace poco su separación de la modelo peruana Milett Figueroa, a quien conoció en el Bailando en 2023.