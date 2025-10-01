Este miércoles continuaron los alegatos en el juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 tras una cirugía de amígdalas realizada por el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de presunta mala praxis.

La exposición estuvo a cargo de la abogada Cristina Naveda, representante de la familia de la víctima, quien solicitó la pena máxima prevista para este tipo de delitos: cinco años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Cabe recordar que en la jornada anterior, la fiscal del caso, Yanina Galante, había solicitado una condena de tres años de prisión condicional, sin cumplimiento efectivo, y la misma inhabilitación de 10 años.

El jueves será el turno de la defensa de Babsía, representada por los abogados Fernando Castro y Federico Petrignani, quienes anticiparon que pedirán la absolución de su defendido.

Una vez concluidos los alegatos, el juez Ricardo Moine deberá dar a conocer su veredicto entre el viernes y el lunes próximo, lo que pondrá fin a un proceso judicial seguido de cerca por la comunidad sanjuanina.