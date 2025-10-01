País > Protesta
Marcha de jubilados en el Congreso: otra jornada cargada de violencia
POR REDACCIÓN
La tradicional marcha de los miércoles de jubilados al Congreso terminó con incidentes, un fuerte operativo de seguridad y la detención de un manifestante. Según denunciaron los participantes, la Policía arrojó gases para dispersar a quienes se movilizaban en reclamo de un aumento en los haberes y del bono mensual.
El periodista Nicolás Munafó, en el móvil de De Una por C5N, advirtió sobre la magnitud del despliegue de las fuerzas: “La Prefectura se instaló donde estuvieron los manifestantes, hicieron un cordón sobre la plazoleta”.
Entre los jubilados afectados se encontraba Víctor, el hombre que terminó detenido. En diálogo con C5N relató: “Vinimos como siempre, me agarraron cuatro gendarmes, me patearon la espalda y me pegaron. Cuando tiran gas, no les importa nada”.
Otro manifestante, Diego, remarcó el carácter pacífico de la movilización y cuestionó la reacción policial: “Vinimos y nos encontramos todos los miércoles. Nos pusimos de acuerdo en dar la vuelta, era una manifestación totalmente pacífica. Que prohíban dar una vuelta al Congreso a 50 o 100 jubilados es ridículo y un nivel gigante de represión a los derechos civiles”.
La crítica también fue compartida por el Padre Paco, quien acompaña habitualmente las marchas de jubilados. En diálogo con la prensa sostuvo: “Es siempre igual. En vez de buscar a Espert que está en el Congreso, vienen a buscar a los jubilados. Además, empezaron ellos. Nuestro pueblo está mal y hay que terminar con esto lo antes posible”.
Desde Avenida Rivadavia, el periodista Adrián Salonia transmitió en vivo el avance de los efectivos contra los manifestantes: “Hacía muchos miércoles que no veíamos un operativo tan grande de seguridad. Los rodearon y pusieron los escudos por delante de los jubilados”.
Fuente: Ámbito