Provinciales > Jornada
Comercio exterior: pymes sanjuaninas suman herramientas para mejorar la competitividad
POR REDACCIÓN
El pasado martes 30 de septiembre, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan fue sede de una jornada exclusiva destinada a empresarios y directivos de pymes. El encuentro fue organizado de manera conjunta por el Segmento Pymes del Banco ICBC Argentina y la Universidad del CEMA (UCEMA). El protagonista de la jornada fue el reconocido especialista Luis Affranchino, quien compartió su visión sobre cómo adaptarse a un contexto económico desafiante.
El eje central de la exposición giró en torno a la necesidad de renovar la gestión empresarial y enfocarse en la competitividad, en un escenario donde las pequeñas y medianas empresas buscan sostenerse y crecer en mercados cada vez más exigentes.
Durante su presentación, Affranchino desarrolló cinco ejes estratégicos para mejorar el desempeño de las pymes:
- Vender más y mejor
- Reducir costos
- Fortalecer los equipos
- Optimizar procesos
- Avanzar en la transformación tecnológica
El evento también contó con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior, la Dirección de Pymes y Emprendedores, y la Dirección de Desarrollo Económico, todas dependientes de la Secretaría para el Desarrollo Económico de San Juan, que acompañaron la propuesta orientada a fortalecer al sector productivo local.
En la coordinación general participaron Gustavo Rosales (Banco ICBC), Lucila Avelín (Comisión de Economía del CPCE) y Andrea Pérez (gerenta del CPCE), quienes destacaron la importancia de generar espacios de actualización y formación para los empresarios sanjuaninos.
La jornada concluyó con un espacio de intercambio entre los asistentes, quienes valoraron la posibilidad de acceder a herramientas prácticas para potenciar la competitividad de sus empresas en un escenario complejo, pero lleno de oportunidades.