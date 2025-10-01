Transporte Blanca Paloma lanzó una búsqueda laboral destinada a sumar un nuevo integrante a su equipo técnico en la provincia de San Juan. La empresa abrió la convocatoria para cubrir el puesto de mecánico con experiencia en mantenimiento y reparación de unidades de transporte, en el marco de su plan de fortalecimiento del área de talleres.

Se valorará que los postulantes cuenten con actitud proactiva, compromiso y responsabilidad, así como también experiencia comprobable en la mecánica de colectivos de piso elevado, doble piso, urbanos y minibuses. Otro de los requisitos es poseer conocimientos en diagnóstico de fallas y en mantenimiento preventivo y correctivo, habilidades indispensables para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la flota.

La empresa destacó que se trata de una oportunidad para incorporarse a una firma en constante crecimiento dentro del rubro del transporte, donde se ofrece estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional.

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico bprrhhsanjuan@gmail.com, indicando en el asunto la palabra “Mecánico”.

De esta manera, Blanca Paloma refuerza su compromiso con la generación de empleo local y la mejora continua de sus servicios, apostando al capital humano como pilar fundamental para el crecimiento sostenido de la empresa