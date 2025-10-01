San Juan volvió a convertirse en la gran vidriera del agro del oeste argentino con la apertura de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más importante de la región. El evento se desarrolla desde este miércoles hasta el viernes 3 de octubre en el predio ubicado en Ruta 40 y calle 18, Pocito, con entrada libre y gratuita.

En la jornada inaugural, el gobernador Marcelo Orrego recorrió la muestra acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y otras autoridades provinciales. Durante su visita, destacó la relevancia del encuentro para el crecimiento productivo y económico de la provincia. “Es la más importante de Cuyo y un sitio para que todos los sanjuaninos puedan disfrutar”, afirmó.

Una feria consolidada en la región

Desde 2022, Expo Innova se consolidó como el punto de encuentro más esperado para productores, profesionales y emprendedores de San Juan, Mendoza y La Rioja. Cada edición ofrece un espacio de intercambio, capacitación y exhibición de las últimas tecnologías aplicadas a la producción hortícola, frutal y vitivinícola.

La muestra combina stands comerciales, parcelas demostrativas con cultivos, exhibiciones de maquinaria agrícola en funcionamiento y un amplio patio gastronómico. Además, se desarrollan actividades de formación y charlas técnicas que fortalecen la dinámica de los agronegocios en la región.

Charlas y actividades destacadas

El primer día contó con cinco capacitaciones que abordaron temáticas actuales para el agro, como el uso de energía solar en el campo, la producción de alimentos con sello sanjuanino, una cata de vinos organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, y un conversatorio con degustación de aceite de oliva a cargo de la empresa Solfrut, reconocida con el premio internacional Mario Solina.