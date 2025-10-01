La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 podría marcar un cambio radical en la indumentaria suplente de la Selección Argentina. Según reveló el sitio especializado Opaleak, reconocido por sus filtraciones confiables en materia deportiva, la camiseta alternativa que utilizaría el conjunto nacional tendría el negro como color predominante, dejando atrás el violeta que se lució en la edición de Qatar 2022.

La información fue difundida este miércoles y rápidamente generó expectativas entre hinchas y expertos en indumentaria futbolística. Opaleak aseguró que, si bien el diseño representaría un giro cromático importante, la prenda conservaría algunos elementos que son considerados “cabalas” por jugadores y aficionados, como detalles gráficos que acompañaron al equipo campeón en la última cita mundialista.

Publicidad

Opaleak, referente en el seguimiento de novedades sobre indumentaria futbolística, filtró las imágenes que por el momento no fueron oficializadas por la AFA.

En Qatar 2022, la camiseta suplente de Argentina sorprendió por su tono violeta, que se convirtió en un fenómeno de ventas y conversación global. La apuesta por el negro en 2026, de confirmarse, implicaría una ruptura con aquella estética, aunque manteniendo símbolos que, según la tradición futbolera, se asocian con la buena fortuna del equipo.

Por ahora, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no confirmó oficialmente la filtración. Sin embargo, la trayectoria de Opaleak en adelantos de camisetas de selecciones y clubes a nivel mundial refuerza la veracidad de la información, lo que alimenta la expectativa de los hinchas de cara al próximo Mundial.