La gala de los Martín Fierro 2025 fue recorrida por un "hilo silencioso", un lazo que unió a generaciones, a pesar de que Cris Morena no estuvo presente físicamente. Su huella, sin embargo, lo llenó todo, desde la emoción de los premiados hasta el brillo en los ojos de sus nietos, Franco y Valentín Yankelevich.

Al día siguiente, la propia Cris Morena compartió en redes una imagen de los jóvenes, orgullosa, con un mensaje sencillo y profundo: “Mis amores, qué orgullo. ¡Los amo Fran y Valen!”. La presencia de los hijos de Romina Yan, quienes posaron felices entre flashes, fue vista como el testimonio de un legado que no se apaga nunca, consolidando un apellido que seguirá generando historias.

Los ecos de la gala todavía resuenan tras la consagración de Margarita como serie destacada. Julia Calvo e Isabel Macedo se impusieron en sus ternas actorales por su trabajo en la ficción juvenil creada por la productora.

En medio de este contexto, la atención giró hacia Valentín y Franco, hijos de Romina Yan. Ambos posaron con "sonrisas cómplices". Valentín y Franco, quienes crecieron entre bambalinas, ahora caminan solos, construyendo su propia historia en el mismo escenario donde sus antecesores brillaron.