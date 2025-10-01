La Plaza Seca del Centro Cívico se transformó en un espacio de aprendizaje compartido con la realización de la Muestra de Experiencias Didácticas, organizada en el marco de la Semana de Educación de Jóvenes y Adultos. En total, 40 escuelas presentaron sus proyectos, sin embargo la jornada está dividida en dos días por lo que el jueves próximo tambien expondrán otras 40 escuelas. La exposición continuará este jueves, en el mismo lugar, de 8 a 13 horas, abierta a toda la comunidad.

Publicidad

El recorrido por los stands ofreció propuestas muy diversas: informática, billeteras virtuales, reciclado, producciones sobre medio ambiente, primeros auxilios, danzas, manualidades, conservas de alimentos, elaboración de sahumerios, carpintería y la revalorización del algarrobo. También hubo espacio para el arte, la gastronomía y la identidad cultural.

Durante el acto inaugural, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, transmitió el saludo de la ministra Silvia Fuentes y subrayó: “Queremos acompañar y reconocer el esfuerzo de cada estudiante y docente. Estudiar no tiene edad; siempre es posible abrir una puerta nueva al conocimiento y volver a empezar, aunque no es fácil cuando hay cargas laborales o responsabilidades familiares. Todo ese esfuerzo es hacer patria día a día”.

Publicidad

Por su parte, la directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Gabriela Moreno, valoró el compromiso personal de quienes eligen volver a la escuela: “Quien decide estudiar en la adultez da un paso valiente. Es complejo cuando hay otras prioridades. Por eso los felicito por priorizar el aula, la educación, por seguir creciendo”, expresó.

La muestra contó con la participación de Unidades Educativas del Sistema No Formal, ProPAA, instituciones primarias y secundarias dependientes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, además de escuelas de gestión privada.

Publicidad

En paralelo, la Semana de Educación de Jóvenes y Adultos incluyó actividades académicas y culturales: la capacitación docente “¡AI está la cuestión!”, sobre alfabetización digital con inteligencia artificial, realizada en el Colegio Don Bosco; un acto en el auditorio Eloy Camus, donde se reconoció a docentes jubilados que dedicaron su vida a la modalidad; y una misa de acción de gracias en la parroquia María Auxiliadora.