Un siniestro vial registrado este miércoles por la mañana en el departamento Rawson terminó con un joven motociclista de 21 años hospitalizado. El hecho ocurrió en la intersección de calles Espeleta y Elizondo, cuando una motocicleta Corven 110 cc y una camioneta Ford Ranger colisionaron violentamente.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, la camioneta era conducida por una mujer de 59 años, quien iba acompañada por un hombre de 41. El vehículo se desplazaba de este a oeste por calle Espeleta, mientras que la motocicleta lo hacía de sur a norte por calle Elizondo. En esa esquina se produjo el impacto, que provocó la caída del joven al asfalto.

Publicidad

Rápidamente, personal de emergencias médicas asistió al herido, que fue encontrado consciente pero con un corte en el tobillo derecho. Posteriormente fue trasladado al Hospital Rawson para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª y funcionarios de Fiscalía, quienes quedaron a cargo de determinar las responsabilidades y las circunstancias que derivaron en el accidente.