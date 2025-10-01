Néstor Matías Olmedo continuará detenido en el Penal de Chimbas por tres meses más, mientras avanza la investigación por tentativa de femicidio. Así lo resolvió este miércoles el juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi, en una audiencia donde se debatió el futuro procesal del acusado, detenido desde el 9 de enero pasado tras atacar violentamente a su ex pareja y dejarla al borde de la muerte.

Durante la audiencia, la querella representada por la abogada Ana Valentina Sánchez Salmuni, junto al fiscal de UFI CAVIG, Atilio Yanardi, solicitaron la prórroga de la prisión preventiva. “La gravedad del hecho y el riesgo procesal ameritan que continúe detenido”, expresaron. Por el contrario, la defensa oficial pidió la liberación de Olmedo, planteando que no había motivos suficientes para sostener la medida de encierro.

En este marco, la letrada de la denunciante solicitó que se incorporaran dos agravantes a la causa: ensañamiento, por haber provocado un sufrimiento particular a la víctima, y alevosía, por el ataque a traición. Sin embargo, el juez rechazó el pedido, al señalar que “no es el momento procesal adecuado” y que estas cuestiones podrán discutirse una vez finalizada la investigación y previo a un eventual juicio.

Con la resolución de este miércoles, Olmedo continuará cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Chimbas hasta que concluyan las medidas de prueba que lleva adelante la fiscalía.