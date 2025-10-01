El pasado lunes 29 de septiemnre por la tarde, un grave episodio ocurrió en la heladería Portho de Rivadavia, cuando un hombre sacó un arma de fuego y amenazó a su propio hijo. La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y generó pánico entre los clientes, entre ellos varios niños, que huyeron del lugar.

Con el correr de las horas se confirmó que el responsable era Guillermo García, de 72 años, expresidente de Sportivo Desamparados, quien quedó detenido. Este miércoles se realizó la audiencia judicial y, mediante un acuerdo de juicio abreviado, recibió una condena de un año de prisión efectiva, que deberá cumplir en modalidad domiciliaria por su edad.

El fiscal Fernando Bonomo destacó la gravedad del hecho, señalando que la conducta del acusado puso en riesgo no solo a su hijo sino también a terceros que nada tenían que ver con la discusión. Subrayó que este tipo de delitos suele recibir penas condicionales, pero que en este caso se probó el peligro generado en un espacio público.

En las imágenes se observa a García discutiendo con su hijo por varios minutos hasta que, en medio del forcejeo, exhibe un revólver. El joven logra reducirlo e impedir que abandone el local hasta la llegada de la policía, que finalmente lo detuvo.

El juez ordenó que la pena se cumpla bajo custodia domiciliaria con controles sorpresivos en distintos días y horarios para verificar su cumplimiento.