La consultora MG Concepto Humano lanzó una convocatoria laboral en la provincia de San Juan destinada a cubrir el puesto de vendedor de piscinas y mostrador, con incorporación inmediata y excelentes condiciones de contratación.

De acuerdo con la información difundida, se busca un perfil proactivo, con experiencia en asesoramiento y ventas, además de una marcada vocación de servicio al cliente, cualidad indispensable para desempeñarse en un rubro que combina atención personalizada y conocimientos técnicos sobre los productos ofrecidos.

Publicidad

El puesto implica tareas relacionadas con la venta de piscinas y atención en mostrador, lo que requiere capacidad para brindar un asesoramiento completo y resolver consultas de los clientes, garantizando una experiencia de compra satisfactoria.

En cuanto a la jornada laboral, el horario será corrido de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, lo que permite compatibilizar con otras actividades. Desde la empresa remarcan que se ofrecen condiciones de contratación competitivas y la posibilidad de desarrollarse en un entorno laboral estable.

Publicidad

Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico seleccion@mg-conceptohumano.com.ar, consignando en el asunto la frase “Vendedor SAN JUAN”.