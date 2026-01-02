El Gobierno aprobó aumentos salariales para altos funcionarios, con una cláusula que excluye a Milei y Villarruel

El Gobierno nacional oficializó este jueves un aumento salarial para los altos funcionarios de la administración pública, una medida que excluye expresamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión, tomada tras 22 meses de congelamiento, llega acompañada de una cláusula de seguridad: se pausará de inmediato si se detecta un retroceso en el equilibrio fiscal.

El Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que a partir de enero se trasladará a las retribuciones de ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente el porcentaje acumulado de los aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025.

Publicidad

Una medida con exclusiones claras y condicionamientos estrictos

En su artículo segundo, el decreto aclara de manera taxativa: “Los incrementos a los que se hace referencia por el presente artículo no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación”. Tampoco tendrán carácter retroactivo.

Sin embargo, el aspecto más destacado es el mecanismo de “gatillo” fiscal incorporado en el artículo cuarto. Allí se establece que, “si el Ministerio de Economía constatara públicamente la existencia de déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones mencionadas quedarán automáticamente congeladas”.

Publicidad

Esta suspensión operará “de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo”, y se mantendrá hasta que se restablezca el superávit. Es decir, el aumento no es definitivo y está sujeto al desempeño continuo de las cuentas públicas.

Los fundamentos: superávit sostenido y mejora social

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamenta la decisión en dos pilares:

Publicidad

El tiempo transcurrido: El congelamiento salarial para altos cargos se extendió desde diciembre de 2023. Los resultados económicos: Se destaca que “se han logrado acumular 22 meses de superávit fiscal”, un saneamiento que permitió, según el texto, un descenso en el índice de pobreza y la estabilización de la emergencia económica hacia fines de 2025.

El decreto señala que esta sostenibilidad fiscal “ha generado las condiciones para revisar la medida de excepción” del congelamiento, aunque siempre bajo la lógica de la “responsabilidad fiscal”.

Hacia un nuevo sistema de empleo público y una invitación a otras jurisdicciones

Más allá del aumento, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a avanzar en un “nuevo sistema del empleo público”. Este sistema promete modificar los mecanismos de ingreso por mérito, evaluación del desempeño y movilidad, vinculando las remuneraciones “a la responsabilidad y funciones”.

Además, el documento realiza una invitación expresa al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el mismo esquema de congelamiento automático de retribuciones para sus autoridades en caso de déficit dentro de sus jurisdicciones.

Con esta nueva norma, se deroga el artículo 4° del Decreto N° 235/2024, que había congelado los sueldos de los altos funcionarios desde marzo de 2024. Aquel decreto, surgido en un contexto de inflación del 211,4% interanual y emergencia fiscal, argumentaba que “la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo”.