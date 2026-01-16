El Gobierno nacional cerró el año 2025 con un superávit primario de $11.769.219 millones, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). El dato fue confirmado este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y representa un punto clave para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se retomará en febrero.

Según precisó el funcionario, el resultado financiero positivo se explicó por el desempeño de diciembre, cuando el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $11,7 billones. Con estos números, el Estado acumuló en todo el año un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario del 1,4%.

“Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993 cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública”, destacó Caputo.

El ministro remarcó que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al registrado en 2023 en términos reales. Según explicó, la reducción se logró “protegiendo el gasto social destinado a los sectores más vulnerables”, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

En cuanto a los ingresos, durante diciembre el Estado recaudó $12.068.871 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 22,3%. Dentro de ese total, los recursos tributarios aumentaron 24,8% respecto del mismo mes del año anterior.

El incremento estuvo impulsado principalmente por los Derechos de Importación, que subieron 43,3% interanual, y por el impuesto a los Débitos y Créditos, que registró el mismo porcentaje de aumento. También mostraron subas los aportes a la Seguridad Social (31,1%), el impuesto a las Ganancias (28,4%) y el IVA neto (26%).

En el detalle del gasto, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.222.622 millones, con un alza interanual del 29,7%. Las destinadas al sector privado crecieron 35,3%, mientras que las transferencias al sector público subieron 7%.

Por su parte, los subsidios económicos se ubicaron en $957.213 millones, con una suba del 13,4%. Los subsidios energéticos crecieron 12,1% y los destinados al transporte aumentaron 19,7%.

“El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico y está plasmada en el Presupuesto 2026. El orden en las cuentas públicas permitirá seguir bajando impuestos”, concluyó Caputo, quien aseguró que desde 2024 la reducción tributaria ya supera el 2,5% del PBI.