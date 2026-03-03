En el marco de la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) en Toronto, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, valoró como un “hito” la reunión que mantuvo junto al CEO de Vicuña Corporation, Ron Hochstein, con más de 50 proveedores sanjuaninos que viajaron especialmente a Canadá.

“Ha sido una reunión con proveedores muy positiva y es un hito también para la provincia en otro país juntarnos y poder expresarle en este caso a Vicuña y mostrarle lo que somos no solo como jurisdicción minera, no solo como gobierno, sino también mostrarle nuestro clúster de proveedores que han hecho mucho esfuerzo en venir hasta acá”, señaló Perea en diálogo con GRUPO HUARPE, único medio sanjuanino.

El funcionario subrayó la magnitud de la convocatoria: “La cantidad de asistentes de proveedores de la provincia de San Juan ha sido impresionante. No los he contado, pero más de 50 o 60”. Además, destacó la complejidad de coordinar agendas en una feria de alcance global: “Siempre es muy difícil coordinar las agendas de un gobierno provincial en algo que dura tan pocos días y cotejar dos agendas es complejo. Pudimos hacer este esfuerzo tanto nosotros como toda la gente que ha venido, como también la compañía Vicuña”.

“San Juan es una política de Estado minera”

Perea también participó del Argentina Day, donde expuso sobre el perfil productivo de la provincia. “San Juan, por la geografía que tenemos, es una política de Estado y debemos hacer minería, pero no solamente debemos hacer minería por la geografía, sino que los sanjuaninos queremos hacer minería. Para nosotros la minería es una forma de vida”, afirmó.

Y agregó: “Aparte de ser la locomotora que impulsa todas las demás actividades, es lo que queremos y lo que debemos hacer; lo hemos entendido, lo estamos haciendo hace 20 años y es lo que estamos mostrando acá”.

En ese contexto, remarcó la posición internacional del proyecto Vicuña. “Está en el top five de los proyectos mineros del mundo. Hoy lo decía Ron recién en la reunión: está entre los ‘big five’ a nivel mundial. ¿Y por qué no cuando esto comience ser el número dos, tres o uno algún día cuando este yacimiento se extienda?”, planteó.

Asimismo, resaltó el posicionamiento de la provincia en el ranking del Fraser Institute: “La provincia de San Juan ha salido como la primera jurisdicción en Argentina y la primera en Latinoamérica en confianza para invertir, lo cual nos llena de satisfacción y responsabilidad”.

Hochstein: “San Juan ya hoy es una provincia minera”

Durante el encuentro, el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, agradeció el esfuerzo de los empresarios locales y destacó el momento que atraviesa la provincia. “Argentina tiene el sueño de convertirse en un país minero, pero la provincia de San Juan ya hoy es una provincia minera”, expresó.

El ejecutivo, que lleva cuatro meses en la compañía, confirmó que evalúa radicarse en la provincia: “He visitado San Juan varias veces y enfrento la oportunidad de convertir a San Juan en mi base”.

Sobre el proyecto, explicó que la reciente Evaluación Económica Preliminar (PEA) permite dimensionar su alcance: “Ahora podemos ver el potencial del proyecto: de las cinco minas de cobre más grandes del mundo, una de las tres minas de oro más grandes y una de las dos minas más grandes del mundo en plata”.

No obstante, fue claro respecto de los próximos pasos: “El análisis preliminar no es la decisión de comenzar la construcción”. Detalló que el equipo deberá elevar la documentación técnica y financiera a los accionistas —Lundin Mining y BHP— para que definan la decisión final de inversión (FID), que podría concretarse antes de fin de año.

“No den por sentado esta oportunidad”

Hochstein puso especial énfasis en el rol de los proveedores y en la necesidad de trabajar en equipo. “Nuestro foco está en la contratación local tanto de mano de obra como de proveedores”, afirmó, y recordó su experiencia previa en la que un pequeño emprendimiento de catering terminó abasteciendo a un campamento de 2.000 personas, con fuerte integración de la cadena de suministros local.

De cara a la eventual decisión de inversión, dejó una advertencia y un llamado a la acción: “Es el momento de escuchar el feedback de ustedes, porque una vez que se tome esa decisión, la velocidad comienza”.

Para graficarlo, utilizó una analogía personal: “Crecí en una granja y los perros corrían tras los autos. Cuando lleguemos a la decisión final de inversión, será como si uno de esos perros hubiera alcanzado el auto y nos preguntaremos: ¿qué hacemos ahora?”.

Finalmente, convocó a aprovechar la oportunidad con visión de largo plazo: “No den por sentado esta oportunidad, trabajemos para crecer juntos y destrabar esta oportunidad para que nuestros hijos y los hijos de sus hijos se beneficien. Estoy muy entusiasmado por el futuro”.