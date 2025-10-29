La modernización del Nazario Benavídez entra en su etapa final. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabaja en la remodelación y refuncionalización de tres edificios que conforman esta institución destinada a jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Según explicó el ministro Carlos Platero, las obras buscan transformar un espacio deteriorado en un lugar digno, con mejores condiciones para quienes viven allí y con nuevas oportunidades de integración social.

Platero detalló a DIARIO HUARPE que dos de los edificios estaban “en un estado de abandono total” y que hoy se encuentran en pleno proceso de puesta en valor. “Se han cambiado carpinterías, sanitarios y se realizaron modificaciones estructurales importantes. El objetivo es que no sea un espacio cerrado, sino que también pueda ser aprovechado por los vecinos de Zonda”, sostuvo el ministro.

El funcionario destacó que uno de los edificios ya fue restaurado y está en uso. “Ese sector lo reacondicionamos para mejorar la calidad de vida de los jóvenes alojados. Queremos que vivan en un entorno que fomente el respeto y la reinserción”, señaló.

Además, el proyecto contempla la creación de un consultorio odontológico, un gabinete multidisciplinario, un salón de usos múltiples y espacios educativos abiertos a la comunidad. “La escuela agrotécnica de Zonda ya utiliza las instalaciones para actividades formativas, como charlas sobre compostaje. Esa articulación con la comunidad es clave para cambiar la mirada sobre el Nazario Benavídez”, remarcó Platero.

En relación con los plazos, el ministro adelantó que las obras se encuentran “muy avanzadas, con un 90% de ejecución”. “Dependemos de los tiempos de Infraestructura, pero si todo marcha bien, podríamos inaugurar antes de fin de año o, a más tardar, a comienzos del próximo”, expresó.