China Suárez ha regresado a la escena mediática argentina con motivo del inminente estreno de su nueva serie, La Hija del Fuego, un thriller que protagoniza para la plataforma Disney+. La actriz, conocida por generar tanto interés como controversia, tenía programado un circuito de notas y entrevistas para impulsar el lanzamiento, pautado para el próximo 19 de noviembre. No obstante, su equipo de prensa se habría encontrado con una resistencia inesperada en uno de los espacios más populares del momento: el streaming.

Según reveló la panelista Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda, la actriz fue activamente "ofrecida" a varios canales, y uno de los que le dijo "no" fue la productora Luzu TV, liderada por el presentador y empresario Nicolás Occhiato.

Publicidad

"Se la ofrecieron a Luzu para el programa de Nico Occhiato, pero le dijeron que no", afirmó Latorre, antes de detallar la supuesta razón detrás del rechazo. "¿Los motivos? Él no quiere tener ningún conflicto con nadie", explicó la conductora.

El argumento de "evitar conflictos" es una referencia directa a la eterna tensión mediática que gira en torno al llamado "Wandagate", el escándalo que involucró a Suárez y al futbolista Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

Publicidad

Aunque el canal de Occhiato es un espacio de entretenimiento juvenil, la conexión con Telefe —cadena donde Wanda Nara es figura (como conductora de MasterChef Celebrity) y donde Occhiato tuvo un paso como parte del equipo de La Voz Argentina— sugiere que la decisión estaría motivada por no querer enemistarse indirectamente con la mediática empresaria.

Es importante destacar que el canal Luzu no es ajeno a la presencia de la China Suárez. De hecho, en 2022, la actriz visitó el estudio en más de una ocasión para promocionar sus lanzamientos musicales, tales como El juego del amor o Lo que dicen de mí. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado, y hoy cualquier entrevista que involucre a la actriz inevitablemente pone en riesgo la estabilidad del estudio, dado el interés de la prensa por las preguntas sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.