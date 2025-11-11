La Municipalidad de Rivadavia lanzó la primera edición del concurso “Mejor Vidriera Navideña 2025”, con el objetivo de “acompañar e impulsar el comercio local”, según expresó el intendente Sergio Miodowsky durante la presentación. La iniciativa, organizada a través de la Oficina de Comercio, apunta a dinamizar la actividad económica en una de las temporadas más fuertes del año y a promover la creatividad de los locales comerciales.

El certamen está dirigido a todos los comercios inscriptos en la Oficina de Industrial y Comercio y radicados en el departamento, sin costo de inscripción. Los participantes deberán decorar sus vidrieras con temática navideña y luego enviar una fotografía del resultado final junto a los datos del negocio, ya sea por mail a o por WhatsApp al 264 561 4594, antes del 19 de diciembre a las 12.

“Es una forma de acompañar y visibilizar el esfuerzo diario de nuestros comerciantes, impulsando un movimiento económico positivo para el sector y reforzando el espíritu navideño”, afirmó el intendente. Miodowsky destacó además que “este tipo de acciones son en base a acompañar al comercio de Rivadavia”, y recordó la reciente inauguración del primer polo comercial del departamento como parte de esa estrategia de fortalecimiento sectorial.

El jurado especializado evaluará creatividad, originalidad, uso del espacio, materiales, iluminación e innovación. A su vez, las imágenes compartidas en las redes sociales oficiales del municipio sumarán votos del público que también serán considerados en la puntuación final.

Los premios para los comercios ganadores incluyen una notebook para el primer puesto, una impresora para el segundo y una cafetera para el tercero. El periodo de exhibición de las vidrieras se extenderá del 20 de noviembre al 19 de diciembre, mientras que la selección final se realizará el 22 de diciembre.