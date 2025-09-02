Este martes 2 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia en la que el juez de garantías Diego Sanz aprobó el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probatino) para Jorge Luis Gil, médico y amigo de Mario Parisí, imputado por falso testimonio durante el juicio por violencia de género contra el funcionario judicial. La causa se originó tras detectarse contradicciones entre la declaración inicial de Gil, en la que afirmó haber contactado a la ex pareja de su amigo con intención de persuadirla para que desistiera de la denuncia, y su testimonio en el juicio oral, en el que negó cualquier tipo de contacto con la víctima.

La fiscal del caso, Daniela Pringles, intervino en la audiencia en la que también participó el abogado defensor Fernando Castro, quien presentó formalmente la propuesta de probation. El acuerdo contempla que Gil deberá realizar tareas comunitarias aplicando su formación médica durante un período de cuatro meses, con una carga de 12 horas mensuales sin retribución económica. Estas tareas serán asignadas por la Oficina de Medidas Alternativas, que definirá los centros de salud u hospitales donde se llevarán a cabo.

Además de la prestación de servicios, Gil deberá abonar una suma de $3.000.000 en carácter de reparación simbólica a favor de un merendero. Con el cumplimiento íntegro de estas condiciones, se dejará sin efecto el juicio penal por el delito de falso testimonio y se considerará satisfecho el objetivo de reparación legal. Gil había estado previamente detenido y luego fue liberado tras quedar formalmente imputado en esta causa.

El proceso de probation se inscribe en el marco de la ley que permite evitar el juicio cuando el imputado cumple con determinadas condiciones de reparación y colaboración. En este caso, las partes alcanzaron un acuerdo que fue validado por el juez, quien dispuso su ejecución inmediata. Con la medida aprobada, se cerrará la instancia judicial siempre y cuando el acusado cumpla en tiempo y forma con los compromisos asumidos.

Mientras tanto, y en paralelo al caso de Gil, el proceso judicial contra Mario Parisí sigue avanzando por la vía de casación. Una vez que el tribunal quede conformado, las partes tendrán 10 días para presentar sus argumentos, y se fijará una única audiencia donde se expondrá una síntesis del recurso presentado ante la instancia superior.