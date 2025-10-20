Los ADRs de empresas argentinas cayeron hasta más 5% este lunes en Wall Street, pero los bonos revirtieron las pérdidas en el cierre de la jornada y cerraron con subas generalizadas, luego de que Economía anunciara que inició conversaciones para recomprar de deuda soberana. De todos modos, el riesgo país se mantuvo arriba de los 1.000 puntos en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, a pesar del anuncio del Banco Central (BCRA) para avanzar en un swap de monedas por hasta US$20.000 millones con el Tesoro de EEUU.

En ese marco, los bonos soberanos treparon hasta un 3,2% sobre final de la rueda, encabezados por el Global 2041, luego de el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicara que el Gobierno comenzó las tratativas para "llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación", con el banco estadounidense J.P. Morgan acompañando la reestructuración.

ADRs y S&P Merval

Por el lado de la renta variable, los ADRs perdieron hasta un 5,3% en Wall Street, de la mano de Pampa Energía, seguido por Edenor (+4,7%) y Grupo Supervielle (-4,3%).

Por su parte, el S&P Merval cayó 0,6% a 1.978.419,05 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 2,2% a 1.260,15 puntos. Los papeles cerraron con mayoría de bajas. Las principales caídas fueron para Pampa Energía (-4%); Transener (-3,1%) e Metrogas (-2,3%). A contramano, Aluar ganó un 6,2%.